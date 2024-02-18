柳 文

经营主体可自行登录国家企业信用信息公示系统等平台进行线上年报申报，无需缴纳任何费用。相关部门不会以电话或者短信链接的方式催报年报。遇到有关报送年报的收费信息，切勿轻信。

近日，浙江省诸暨市人民检察院办理了一起诈骗案。个体工商户谢先生接到陌生电话，对方自称是政府部门工作人员，让其及时申报年报。由于对方掌握相关信息，谢先生信以为真，关注对方提供的公众号后，缴纳了228元申报费用。后来，谢先生回电询问办理进度，发现电话打不通，微信公众号也已失效，于是报警。这起诈骗案中，共有3万多家企业、个体工商户被骗，金额合计超过660万元。

考虑到涉案受害经营主体较多，诸暨市人民检察院提前介入，引导侦查机关取证，一个电信网络诈骗团伙浮出水面。目前，已有65名涉案人员被判处相应刑罚，主要犯罪嫌疑人被提起公诉。

每年1月1日至6月30日，所有经营主体都需要通过国家企业信用信息公示系统向市场监管部门报送上一年度报告，并向社会公示。经营主体可自行登录国家企业信用信息公示系统等平台进行线上申报，操作便捷且无需缴纳任何费用。相关部门并不会以电话或者短信链接的方式催报年报。

办理此案的检察官张晓明表示，不少经营主体特别是个体工商户，对报送政策和相关流程不了解，想委托第三方机构代办，给诈骗团伙提供了可乘之机。在诈骗对象选择上，诈骗团伙多选择近一年新登记的个体工商户。

应该如何报送年报？浙江省市场监管局相关负责人告诉记者，以浙江为例，经营主体可登录国家企业信用信息公示系统，点击“企业信息填报”图标，选择“浙江”，使用数字证书或电子营业执照报送年报；个体工商户还可通过微信端“浙江企业在线”微信公众号或手机下载“浙里办”APP等方式报送年报。

记者了解到，2023年开始，个体工商户用统一社会信用代码、经营者身份证号码、工商联络员等方式均可登录国家企业信用信息公示系统，目前市场监管部门已将年报模块嵌入用户使用率较高的微信小程序、支付宝等，方便大家快捷登录。

需要提醒的是，行政机关已掌握的信息一般不会再要求个体工商户填报，行政许可、特种设备情况等内容也无需报送。目前，年报填报信息可选择“一屏展示”，并增加了“提交并公示”提醒功能，最大可能避免经营者漏填或未提交情形发生。此外，对没有在规定时间内申报并被标记为经营异常状态的个体工商户，当前也不再硬性要求到市场监管部门现场补报，允许自行网上补报。同时，市场监管部门也在进一步增强国家企业信用信息公示系统的稳定性，实现年报公示信息及时同步。

据介绍，2023年浙江已全面实施市场监管和税务部门“多报合一”。通过用户体系互认、年报页面一体、填报流程衔接、重复字段关联模式，确保企业法定代表人、财务负责人、办税员选择任一系统登录一次即可全面完成市场监管和税务年报。通过“多报合一”，浙江减少企业年报重复数据项62个、外商投资企业年报重复数据项71个。

办案民警提醒，遇到申报年报的相关信息或电话，应第一时间到市场监管部门核实确认，切勿轻信短信、电话中的说辞。凡是在微信等聊天软件涉及转账行为时，务必提高警惕，应通过电话或当面确认等方式核实对方身份，避免资金损失。如果遭遇诈骗，应第一时间报警，保留聊天记录、交易记录等重要证据，以便协助警方快速拦截资金。

(责编：王震、陈键)

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