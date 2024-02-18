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用“科技范儿”描绘大美中国“画卷”

——第十四届全国冬季运动会开幕式见闻

何亮
2024年02月18日09:05 | 来源：科技日报
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驯鹿在林中漫步、口弦琴声回荡在林海雪原、飞驰的骏马载着远方的朋友相约而来……2月17日，第十四届全国冬季运动会（以下简称“十四冬”）开幕式如期举行，美轮美奂的演出收获无数点赞。

“十四冬”秉持“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念。整场开幕式的参演者仅有800余人，在数字技术和虚拟视效的加持下，一幅大美中国的时代画卷在开幕式现场铺展开来。

“虚拟技术”突破舞台束缚

虽已过立春时节，呼伦贝尔的天气仍旧寒冷。“十四冬”开幕式选择在内蒙古自治区冰上运动训练中心速滑馆举行。

没有了室外场地的“大场面”，开幕式如何“以小见大”？“只有靠虚拟技术。”“十四冬”开幕式总导演沙晓岚说。

地屏、立屏、顶部环形投影、舞美景片以及可编程珠链幕……在开幕式现场，冰上赛道与科技舞台融为一体，再加上增强现实（AR）技术，“我们将舞台在冰雪世界和广阔草原间切换，构建了一幅独特的‘光影画卷’。”沙晓岚说。

舞台设计呈现为天地同圆，观演效果构建为超视距，配合“草原绿、冰雪白、科技蓝、中国红”的视觉基调，“十四冬”开幕式在数字技术加持下，被打造成一个与众不同的沉浸式空间。

“我们利用AR虚拟视效，突破室内体育馆场地空间限制，在虚与实的交互中展现‘中国风范、民族风采、北疆韵味、运动活力、体育精神’，凸显冰雪运动的速度与激情。”沙晓岚说。

“国潮风采”展现时代画卷

《站在草原望北京》《美丽的草原我的家》……“十四冬”开幕式上响起多首耳熟能详的草原名歌。这些歌曲经过巧妙改编，让观众感受到传统与现代元素融合之美。

那达慕、盅碗舞、安代舞、搏克、马头琴……各类表演元素在传承与创新的碰撞下，展现着民族优秀传统文化艺术的活力。

“‘十四冬’开幕式追求的不是宏大叙事，而是力求简约、精致，体现冰雪运动之美。”沙晓岚说。

“十四冬”体育代表团首次以省、自治区、直辖市为单位参赛。在运动员入场仪式上，八达岭长城、应县木塔、东方明珠……各地的人文风情、地标建筑通过非遗剪纸、国风画卷等方式在现场呈现，观众可领略多彩神州、大美中国的时代画卷。

“数实交融”点燃主火炬塔

在动感的旋律中，“十四冬”火炬闪亮入场。

14名穿着冰刀鞋的青少年运动员簇拥着火炬滑过冰面，将火炬交到火炬手手中。火炬传递给最后一棒火炬手武大靖。只见他跑向舞台中央，将手中的火炬插在火炬台上，“十四冬”会徽“冬之韵”被瞬间点亮。

此时，在两位虚拟冰球手的配合下，火炬台上的火种随着飞跃的冰球来到室外，“点燃”广场上的“十四冬”火炬塔。

绚烂的烟花点亮呼伦贝尔的夜空，“数实交融”的手法实现室内室外的联动，科技手段将开幕式推向高潮，也给冰雪运动盛会带来又一次别致、独特的点火仪式。

（科技日报呼伦贝尔2月17日电）

(责编：王震、陈键)
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