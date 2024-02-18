科技日报北京2月17日电 （记者刘霞）利用美国国家航空航天局（NASA）现已退役的索菲亚平流层红外天文台（SOFIA）提供的数据，美国西南研究所科学家首次在两颗小行星的表面探测到水分子。这一发现为揭示太阳系中水的分布提供了新线索。相关论文发表于最新一期《行星科学杂志》。

研究团队利用SOFIA收集的数据研究了4颗富含硅酸盐的小行星。SOFIA上的“暗天体红外相机”提供的观测结果显示，其中两颗小行星Iris和Massalia发射出特定波长的光，表明其表面存在水分子。虽然科学家此前已在返回地球的小行星样本上探测到水分子的存在，但此次是首次在小行星表面发现水分子。

研究人员表示，小行星是行星形成过程中的残余物。科学家对水在小行星上如何分布尤其感兴趣，因为这可以揭示水是如何输送到地球的。

SOFIA对月球的观测显示，一立方米土壤内可能蕴藏着12盎司水，这些土壤遍及月球表面。研究表明，Iris和Massalia上水的丰度与月球上的相似，这些水也可能与月球表面的矿物结合，或附着在硅酸盐中。

Iris和Massalia的直径分别为199公里和135公里，轨道相似，与太阳的平均距离为2.39天文单位。1天文单位即太阳与地球的距离，约为1.5亿公里。

研究团队指出，一些硅酸盐小行星可在亿万年内保存一些水，并且可能比以前认为的更常见于太阳系内部。事实上，小行星被认为是地球水的主要来源，为人们所知的生命提供了必要的元素。了解水在小行星以及太空中的分布，将助力研究人员在太阳系内外寻找潜在的其他形式的生命。

(责编：王震、陈键)

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