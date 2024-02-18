人民网北京2月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受冷空气大风影响，预计2月18日08时至19日08时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部、甘肃南部、宁夏、陕西大部、山西西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，新疆南疆盆地西部和南部、宁夏北部、陕西北部局地有沙尘暴。

防御指南：

1．做好防风防沙准备，及时关闭门窗；

2．注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；做好精密仪器的密封工作；

3．把围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物固紧, 妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品；

4．由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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