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中央气象台布寒潮橙色预警

2024年02月18日09:44 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受寒潮影响，预计，2月18日至22日，我国大部地区将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，平均气温普遍下降8-12℃，新疆南疆盆地、内蒙古大部、西北地区东部、华北大部、东北地区、黄淮、江淮、江汉、江南、华南中北部及贵州等地气温将下降12-18℃，其中，内蒙古中东部、东北地区及湖北、湖南等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。2月23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖中南部至湖南南部、贵州南部一带。

2月18日08时至20日08时，新疆南疆盆地、内蒙古大部、西北地区东部、华北北部、东北地区、黄淮、江淮、江汉、江南北部等地将降温6-10℃，其中，南疆盆地西部、内蒙古大部、东北地区大部等地降温12-16℃，局地可达18℃以上。

防御指南：

1、政府及有关部门按照职责做好防寒潮应急工作；

2、注意防寒保暖；

3、农业、水产业、畜牧业等要积极采取防霜冻、冰冻等防寒措施，尽量减少损失；

4、做好防风工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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