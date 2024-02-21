人民网北京2月21日电 （记者罗知之）国家税务总局近日明确，2023年度汇算办理时间为2024年3月1日至6月30日，2月21日起可以提前预约办税。自2月21日起，纳税人可预约3月1日至3月20日中任意一天办理年度汇算；在3月21日至6月30日期间，纳税人无需预约，可以随时办理。

个人所得税APP截图。

步骤一：点击首页专题区域的“去预约”按钮。

步骤二：选择希望申报的日期，点击“提交预约申请”完成预约。

步骤三：在预约当日，点击首页专题区域的“开始申报”按钮或“办&查”页中的“综合所得年度汇算”功能，开始申报。

(责编：罗知之、高雷)

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