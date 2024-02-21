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城市房地产融资协调机制加快落地 162个项目已获融资超294亿元

2024年02月21日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者王仁宏）2月20日下午，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议，部党组成员、副部长董建国主持调度会并作出工作部署。

会议强调，城市房地产融资协调机制是贯彻落实一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求的重要举措，是破解当前房地产企业融资困境的有力抓手，是维护购房人合法权益的有效手段，也是完善房地产项目管理的重大创新。各地要高度重视城市房地产融资协调机制有关工作，精准提出房地产项目“白名单”，推动协调机制持续取得实效。

自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，各地和相关金融机构紧锣密鼓抓好落实，不少城市春节假期仍在推进工作，协调机制落地见效持续取得新进展。

截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。

其中，截至2月17日，湖南省14个市州均已建立房地产融资协调机制，纳入“白名单”项目共576个，当前已有24个项目获得银行新增融资16.48亿元；青岛第一批84个项目已向全市金融机构推送，融资需求250.2亿元，累计有13个项目获批授信42.9亿元。

“政策的落实速度比想象得更快。”青岛高新区高实城项目相关负责人表示，开发贷款的持续投入将保障项目顺利建设交付，为各项目和青岛市房地产市场注入一针‘强心剂’，也必将推动金融与房地产业良性循环。

“该机制最大的特点就是以项目为载体给予融资支持。针对576个‘白名单’项目，省住建厅督促市州聚焦资金到位、销售前景、资产负债、融资规模、经营合规性等情况，制定一楼一策。” 湖南省住建厅房产处相关负责人说，为了激励提高融资机构积极性，湖南将落实“白名单”项目配套融资工作情况，作为预售资金存储银行招标评分、住房公积金受委托银行业务考核、资金存放等的重要指标。

在金融机构方面，六大国有银行和部分股份制商业银行迅速响应，积极落实房地产融资协调机制，包括中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行和部分股份制银行已对“白名单”项目审批贷款1236亿元，后续仍将根据项目建设进度需要陆续发放贷款。

城市房地产融资协调机制的加快落地，将为房地产项目开发建设提供精准融资支持，有效推动政银企联动，对促进房地产市场平稳健康发展发挥重要作用。

会议要求，各地在开展工作时要形成“两个闭环”。一是要形成“推送——反馈”的工作闭环。城市房地产融资协调机制根据条件筛选项目并推送给商业银行，各商业银行按照规程审查后放贷，对不予放贷的项目向金融监管部门报送“无法贷款的原因”，由城市政府及时协调解决，形成“白名单”项目从推送到反馈的工作闭环。二是要形成“发放——使用——偿还”的管理闭环，确保资金全部用于项目开发建设，严防资金被挪用于购地、偿还债务或其他投资。

(责编：王仁宏、高雷)
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