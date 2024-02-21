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寒潮雨雪冰冻天气对农业生产有何影响？专家详解

2024年02月21日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者王仁宏）昨日，我国中东部出现大范围雨雪天气，包括山西中部、河北南部、山东北部等地部分地区出现暴雪。中央气象台预计，今天，中东部大范围雨雪天气还将继续，山东东部和南部、河南中东部、安徽北部、江苏北部、湖北中西部和东北部、湖南北部、西藏东部等地部分地区有大雪，其中，山东东部、河南东部、安徽北部、江苏北部、湖北西南部、湖南西北部、西藏东部等地局地有暴雪（10-15毫米）。

中央气象台预计，23日至26日最低气温0℃线将维持在苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带；中东部地区将出现大范围雨雪天气，华北西部和南部、黄淮等地有大到暴雪、局地大暴雪，江淮、江南中北部等地有中到大雨，局地暴雨，并伴有雷暴、短时强降水和冰雹等强对流天气。

对于近日寒潮雨雪冰冻天气，国家气象中心生态和农业气象室首席宋迎波分析，此次低温、雨雪、冻雨将对农业生产影响有利有弊。

降水利于冬麦区增墒蓄墒。目前，北方冬小麦大部仍处于越冬期，墒情为近十年最好，降温对冬小麦安全越冬无明显不利影响，此次华北、黄淮等地降水将利于冬麦区增墒蓄墒，为后续萌动返青提供良好的水分条件。

农牧业受降雪影响较大。预计20日至22日，甘肃东部、陕西、山西、河北中南部、山东、河南中北部等地有大到暴雪，影响设施农业和畜牧业生产，积雪易导致简易或老旧大棚变形受损和垮塌。

油菜将遭受轻至中度冻害。目前，长江中下游大部油菜处于现蕾至抽薹期，部分进入开花期，耐寒性下降，安徽中南部、江苏中部、湖北大部、江西北部、湖南、贵州等地油菜将遭受轻至中度冻害。

此外，阴雨天气多将加重长江中下游部分地区土壤过湿状况，不利于回温后油菜、露地蔬菜等恢复生长，且持续低温寡照也将导致部分蔬菜生长缓慢，出现萎蔫等情况。寒潮叠加冻雨将使江淮、江汉早播已拔节冬小麦幼穗及部分旺长麦苗叶片受冻，但面积有限、整体影响较小。

宋迎波建议，及时加固设施温棚和禽畜棚舍，抓住降雪间隙清雪除冰，防止大风、雪压等导致棚体垮塌，造成蔬果、畜禽等受冻受损；加强大田管理，抢收成熟露地蔬菜，减轻冻害损失，迟播弱苗油菜寒潮前可喷施药剂增强抗冻性，低温过后及时摘除油菜冻伤叶片和蕾薹，促进恢复生长；雨雪过后及时降湿排渍，提升地温，尤其是低洼田块，确保排水畅通，防范积水结冰冻伤作物根部。

(责编：王仁宏、高雷)
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