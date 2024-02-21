湖南官新高速、安徽无岳高速、四川仁沐新高速、湖北武阳高速等一批国家高速公路建成通车，山东荣乌高速（威海至烟海段）、兰海高速（重庆至遵义段）等改扩建工程完工通车，黑龙江鹤哈高速（绥化至哈尔滨段）、吉黑高速（北安至黑河段）等大中修工程及时完成……过去一年，我国一批高速公路重大工程项目建设不断刷新进度，为扩内需、稳增长、惠民生提供有力支撑。

上述工程的背后，都有国家开发银行金融支持的身影。

2023年，国家开发银行认真贯彻党中央、国务院决策部署，围绕《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《国家公路网规划》等重点规划，立足职能定位，精准支持国家高速公路待贯通路段建设、主线拥挤路段扩容升级等“联网、补网、强链”重点工作，为构建现代化公路基础设施体系，交通运输高质量发展提供坚实金融支撑。

与此同时，针对现有公路老化、集中进入维修养护高峰期，以及出行安全便捷、智慧绿色等需求，开发银行制定专门工作方案，在合规前提下创新融资方式，支持公路养护、公路附属设施设备完善、公路提质升级及相关改造项目，通过服务公路基础设施全生命周期融资需求，助力实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景。

在广东，京港澳高速作为广州市向北连接长沙、武汉和北京等城市的主要通道，以及珠三角核心区、粤港澳大湾区与京津冀城市群和沿线城市联系的交通大动脉，近年来面临着车流量大、交通繁忙拥堵等问题。为更好满足粤港澳大湾区建设发展需要，2023年，开发银行广东分行发放5亿元贷款支持京港澳高速公路（广东清远佛冈至广州太和段）改扩建项目施工建设。项目沿原路线进行扩容升级，全长约72.64公里，预计于2027年6月全线建成通车，全线将从双向六车道扩建成双向十车道，有效提升通行效率和服务水平，沿线百姓出行将更加高效、畅通、安全、舒适。

在浙江，复杂的地形、繁忙的车流、超负荷的承运，使得甬台温高速这条连接南北的沿海大通道经常处于超饱和运行状态。为打破压力瓶颈，提高运输效率，保障通行安全，甬台温高速宁波段、台州段、温州段等重点路段正在抢抓工期，实施改扩建工程。其中，宁波段改扩建线路全长83公里，2023年开发银行宁波分行联合浙江分行投放9亿元贷款支持建设。与宁波段相连的台州北段改扩建工程全线42.8公里，是国家“十四五”规划102项重大工程之一，2023年开发银行浙江分行投放3.2亿元贷款资金给予支持。同时施工的温州北白象至南白象段改扩建工程全线14.7公里，由开发银行浙江分行牵头组建银团贷款支持。甬台温高速改扩建工程于2027年陆续建成通车后，将有力推进长三角地区综合交通网络一体化，促进长三角地区经贸合作与交流，对于加快长三角城市群建设、推动长三角一体化发展战略实施具有积极意义。

在黑龙江，冰雪旅游持续升温，出行客流大幅增加，高速公路串起沿线旅游、制造、物流等关联产业，成为推动东北全面振兴的民生路、致富路。吉黑高速作为国家高速公路网珲春至乌兰浩特高速的联络线，南连吉林市、北接黑河市，是一条集域内旅游与国际贸易功能于一身的大通道。吉黑高速（北安至黑河段）已建成通车10多年，为排除安全隐患、确保道路平稳畅通，2023年开发银行黑龙江分行发放2亿元支持吉黑高速（北安至黑河段）大中修和养护工程实施，将在全长200公里的路段上处理旧路面板病害，加铺沥青混凝土，维修桥面病害。同时，黑龙江分行还积极支持省内哈同高速、哈牡高速等多条高速公路路面质量提升，提高公路安全性和舒适性，助力打通龙江交通出行堵点难点。

近年来，智慧公路发展重点聚焦出行服务，以数字赋能公路出行服务新模式至关重要。开发银行积极支持公路智慧发展，支持各类服务设施及充电桩等数字化升级，建设智慧服务区。在山西，支持山西省高速公路充电基础设施建设，助力加快高速公路快充网覆盖，方便百姓在高速公路上找得到、用得上便捷优质高效的充电服务。

开发银行有关负责人表示，下一步，开发银行将深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，积极贯彻行业重点规划，以“联网、补网、强链”为重点，支持“十四五”交通运输重大工程项目，更好发挥资金引领作用，以高质量金融服务助力构建现代化公路基础设施体系，支持加快建设交通强国。

(责编：董童、李源)

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