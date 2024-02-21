中央气象台发布冰冻黄色预警
2024年02月21日13:57 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，2月21日14时至22日14时，河南南部、安徽中南部、江苏北部和西南部、湖北中东部和南部、湖南大部、江西西北部、贵州东部、重庆东南部等地的部分地区有冻雨或冰粒，冻雨量1-5毫米，局地8毫米以上 。
防御指南：
1、交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作；
2、电力部门要做好电力设施除冰的应对准备工作；
3、对农作物、蔬菜、花卉、瓜果、林业要采取一定的防护措施；
4、行人出门注意防滑。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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