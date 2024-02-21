人民网北京2月21日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，2月21日14时至22日14时，山东东南部、河南南部、安徽中部、江苏中部、湖北大部、湖南北部、重庆东部和北部、四川东北部、西藏东部等地有大雪，其中，安徽中部、湖北南部和东部、湖南北部、西藏东部等地的部分地区有暴雪（10-18毫米）。上述地区新增积雪深度3-7厘米，局地可达10厘米以上。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责落实防雪灾和防冻害措施；

2.交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；

4.农牧区和种养殖业要备足饲料，做好防雪灾和防冻害准备；

5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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