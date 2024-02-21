人民网北京2月21日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受寒潮影响，预计，2月21日08时至23日08时，我国南方大部地区将出现降温，日平均或最低气温普遍下降6-12℃，西南地区东南部、江南南部和中东部、华南中北部等地气温下降12-18℃，其中，贵州东南部、湖南南部、广西北部、江西中部等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。2月23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带。

防御指南：

1、政府及有关部门按照职责做好防寒潮应急工作；

2、注意防寒保暖；

3、农业、水产业、畜牧业等要积极采取防霜冻、冰冻等防寒措施，尽量减少损失；

4、做好防风工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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