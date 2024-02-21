央企人事 | 5名中央企业专职外部董事职务调整
2024年02月21日15:19 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者王连香）据国务院国有资产监督管理委员会官网消息，经研究，许高峰、葛小春任中央企业专职外部董事；免去吕波、张国厚、冯永强的中央企业专职外部董事职务；吕波不再担任中国兵器装备集团有限公司、鞍钢集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司外部董事职务；张国厚不再担任中国宝武钢铁集团有限公司、中国稀土集团有限公司外部董事职务；冯永强不再担任中国兵器工业集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国盐业集团有限公司外部董事职务。
(责编：王连香、高雷)
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