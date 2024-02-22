中央气象台发布暴雪黄色预警
2024年02月22日09:01 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电（记者杨虞波罗）据中央气象台预计，2月22日08时至2月23日08时，陕西南部、安徽中部、湖北中东部、四川盆地东北部以及西藏东部、青海南部、云南西北部等地部分地区有大雪，其中，西藏东南部、湖北东部等地部分地区有暴雪（10-15毫米）。上述部分地区新增积雪深度3-6厘米，局地可达8-10厘米。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责落实防雪灾和防冻害措施；
2.交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；
3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；
4.农牧区和种养殖业要备足饲料，做好防雪灾和防冻害准备；
5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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