人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，商业银行流动性水平合理稳健。

2023年四季度末，商业银行流动性覆盖率3为151.6%，较上季末上升8.06个百分点；流动性比例为67.88%，较上季末上升2.73个百分点；人民币超额备付金率2.23%，较上季末上升0.75个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为78.69%，较上季末上升0.5个百分点。

(责编：罗知之、高雷)

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