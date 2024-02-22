金融监管总局：2023年四季度商业银行信贷资产质量保持平稳
2024年02月22日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，商业银行信贷资产质量保持平稳。
2023年四季度末，商业银行不良贷款余额3.2万亿元，较上季末基本持平；商业银行不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。
2023年四季度末，商业银行正常贷款余额199.3万亿元，其中正常类贷款余额194.8万亿元，关注类贷款余额4.5万亿元。
(责编：罗知之、高雷)
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