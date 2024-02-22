人民网北京2月22日电（记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受寒潮影响，预计，2月22日08时至2月23日08时，江南中东部和南部、西南地区东南部、华南大部等地大部将先后降温6-8℃，其中，江南南部、西南地区东南部、华南北部和西部等地部分地区降温可达10-14℃。23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带。

防御指南：

1、政府及有关部门按照职责做好防寒潮应急工作；

2、注意防寒保暖；

3、农业、水产业、畜牧业等要积极采取防霜冻、冰冻等防寒措施，尽量减少损失；

4、做好防风工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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