中央气象台发布寒潮橙色预警
2024年02月22日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电（记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受寒潮影响，预计，2月22日08时至2月23日08时，江南中东部和南部、西南地区东南部、华南大部等地大部将先后降温6-8℃，其中，江南南部、西南地区东南部、华南北部和西部等地部分地区降温可达10-14℃。23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带。
防御指南：
1、政府及有关部门按照职责做好防寒潮应急工作；
2、注意防寒保暖；
3、农业、水产业、畜牧业等要积极采取防霜冻、冰冻等防寒措施，尽量减少损失；
4、做好防风工作。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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