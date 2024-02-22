人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央气象台发布寒潮橙色预警

2024年02月22日09:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月22日电（记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受寒潮影响，预计，2月22日08时至2月23日08时，江南中东部和南部、西南地区东南部、华南大部等地大部将先后降温6-8℃，其中，江南南部、西南地区东南部、华南北部和西部等地部分地区降温可达10-14℃。23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带。

防御指南：

1、政府及有关部门按照职责做好防寒潮应急工作；

2、注意防寒保暖；

3、农业、水产业、畜牧业等要积极采取防霜冻、冰冻等防寒措施，尽量减少损失；

4、做好防风工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：2023年四季度保险业偿付能力充足稳定
　　人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，保险业偿付能力充足稳定。 2023年四季度末，保险业综合偿付能力充足率为197.1%，核心偿付能力充足率为128.2%，均高于100%和50%的达标标准。…
金融监管总局：2023年四季度商业银行流动性水平合理稳健
　　人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，商业银行流动性水平合理稳健。 2023年四季度末，商业银行流动性覆盖率3为151.6%，较上季末上升8.06个百分点；流动性比例为67.88%，较上季末上升2.73个百分点；人民币超额备付金率2.23%，较上季末上升0.75个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为78.69%，较上季末上升0.5个百分点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部