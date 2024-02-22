人民网北京2月22日电 （记者王连香）据中国铁路南宁局集团有限公司消息，2月21日，装载着来自泰国的木薯淀粉、海南的椰汁和菜籽油等货物的X9586次西部陆海新通道铁海联运班列从钦州港东站驶出，开往城厢站。截至2月20日，西部陆海新通道铁海联运班列发送货物11.35万标箱，同比增长13.8%。

2024年春运是疫情防控平稳转段后、经济发展回升向好的首个春运，渝桂、川桂、滇桂、黔桂以及西北、区内等方向的西部陆海新通道铁海联运班列开行量均呈现大幅增长态势，其中渝桂和区内班列增长率达117.1%、132.7%。

钦州铁路集装箱中心站龙门吊作业区。国铁南宁局供图

为提高西部陆海新通道铁海联运班列运输效率，国铁南宁局组织沿海铁路公司加强与广西北部湾国际联运发展有限公司、钦州北港供应链有限公司等企业的走访频次，准确掌握卸船待发货源、到港货源及周边区域货源情况。每周定期召开四方效率提升协调会，研究解决“车等箱”、集中倒运等问题，通过优化调车取送作业模式，加强股道运用合理安排到发，提高装车质量组织货物及时回场，保障取送与装卸作业无缝衔接。同时，大力推进钦州铁路集装箱中心站与北部湾港自动化码头一体化运营，将中心站铁路货场与钦州自动化集装箱码头共同纳入海关监管，铁海联运各环节信息实现高效互通共享，集装箱通过码头自动化设备高效转运，每个箱可以为货主节约运输成本100多元。

据了解，目前西部陆海新通道已实现由线到面，织就一张以铁路为主干线，覆盖全国18省（区、市）、70市、145站的交通物流网络，通达全球120个国家和地区的495个港口，运输品类已达到1143种，成为连接西部地区和东盟国家的重要纽带。

(责编：王连香、高雷)

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