人民网北京2月22日电 （记者王连香）据中国民航局消息，2024年春节假期（2月10日至2月17日），民航市场平稳有序运行，全国民航累计运输旅客1799.2万人次，日均运输旅客224.9万人次，创历史新高。

旅客在北京首都国际机场办理值机手续。人民网记者 王连香摄

2024年春节假期，全国共保障航班13.7万班，日均17117班，较2019年增长4.9%，较2023年增长33.2%。其中，国内客运日均14138班，较2019年增长17.7%，较2023年增长23.5%。航班正常率92.7%，较2019年提高9.2个百分点，较2023年下降5.5个百分点；机场放行正常率93.5%，较2019年提高7.4个百分点，较2023年下降4.1个百分点。

国航护航无陪儿童快乐出行。中国国际航空公司供图

2024年春节假期民航热门机场包括广州白云、北京首都、深圳宝安、上海浦东、成都天府、昆明长水、重庆江北、北京大兴、西安咸阳、杭州萧山；热门航线（单向）包括北京—成都、北京—上海、成都—北京、上海—北京、北京—深圳、上海—广州、北京—广州、广州—上海、深圳—北京、广州—北京。

此外，今年1月，我国民航旅客运输量明显提升，国际客运市场恢复水平不断提升。1月，民航客运总量为5426万人次，日均175万人次，环比增长13.5%，同比增长44.6%，为2019年同期的107.9%，恢复水平较上月提高12.1个百分点。

1月，国航、东航、南航等多家航空公司在运力投入、旅客周转量、客座率等运营关键指标上均明显改善。随着国际市场逐步开放，多家航空公司在1月新增和复航、加密多条航线，国际航线旅客运输量也大幅增长。

(责编：王连香、高雷)

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