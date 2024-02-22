春节假期民航客运量创历史新高 累计运输旅客1799.2万人
2024年02月22日09:08 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月22日电 （记者王连香）据中国民航局消息，2024年春节假期（2月10日至2月17日），民航市场平稳有序运行，全国民航累计运输旅客1799.2万人次，日均运输旅客224.9万人次，创历史新高。
旅客在北京首都国际机场办理值机手续。人民网记者 王连香摄
2024年春节假期，全国共保障航班13.7万班，日均17117班，较2019年增长4.9%，较2023年增长33.2%。其中，国内客运日均14138班，较2019年增长17.7%，较2023年增长23.5%。航班正常率92.7%，较2019年提高9.2个百分点，较2023年下降5.5个百分点；机场放行正常率93.5%，较2019年提高7.4个百分点，较2023年下降4.1个百分点。
国航护航无陪儿童快乐出行。中国国际航空公司供图
2024年春节假期民航热门机场包括广州白云、北京首都、深圳宝安、上海浦东、成都天府、昆明长水、重庆江北、北京大兴、西安咸阳、杭州萧山；热门航线（单向）包括北京—成都、北京—上海、成都—北京、上海—北京、北京—深圳、上海—广州、北京—广州、广州—上海、深圳—北京、广州—北京。
此外，今年1月，我国民航旅客运输量明显提升，国际客运市场恢复水平不断提升。1月，民航客运总量为5426万人次，日均175万人次，环比增长13.5%，同比增长44.6%，为2019年同期的107.9%，恢复水平较上月提高12.1个百分点。
1月，国航、东航、南航等多家航空公司在运力投入、旅客周转量、客座率等运营关键指标上均明显改善。随着国际市场逐步开放，多家航空公司在1月新增和复航、加密多条航线，国际航线旅客运输量也大幅增长。
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 金融监管总局：2023年四季度保险业偿付能力充足稳定
- 人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，保险业偿付能力充足稳定。 2023年四季度末，保险业综合偿付能力充足率为197.1%，核心偿付能力充足率为128.2%，均高于100%和50%的达标标准。…
- 评论
- 关注