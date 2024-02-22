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巩固拓展脱贫攻坚成果工作推进会在甘肃陇南召开

2024年02月22日09:24 | 来源：人民网
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人民网2月22日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，2月21日，农业农村部在甘肃省陇南市召开巩固拓展脱贫攻坚成果工作推进会。会议强调，聚焦增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，持续加强防止返贫监测帮扶，加快建立农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，集中更多资源力量支持脱贫群众增收、脱贫区域发展，长效巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国打下坚实基础。

会议指出，要研究推动防止返贫和农村低收入人口帮扶两个政策衔接并轨，坚持开发式帮扶与兜底性保障相结合，持续缩小收入差距、发展差距。聚焦产业和就业这两个关键，在牢牢守住不发生规模性返贫底线基础上，把工作重心转向增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，探索建立激励脱贫群众勤劳致富的政策机制，健全体现内生发展动力的考核评价体系，重点支持特色产业升级发展、就业岗位拓展提质，更多带动脱贫群众就业增收，更好改善脱贫地区发展条件。按照机构改革部署要求，推动农业农村和原乡村振兴机构力量融合，把巩固拓展脱贫攻坚成果工作置于推进乡村全面振兴的大格局、大盘子中，整合强化各方面资源力量协同推进。

会议强调，要认真抓好巩固拓展脱贫攻坚成果工作重点任务。进一步健全防止返贫监测帮扶机制，将信息拓展覆盖到全体农户，运用多部门大数据强化筛查预警，持续抓实抓细监测识别，加力加劲推动风险消除。分类推进帮扶产业发展，按照“巩固、升级、盘活、调整”的要求，组织脱贫地区以县为单位分类采取针对性措施，补上技术、设施、营销、人才等方面的短板弱项，健全联农带农益农机制，实实在在把产业提质增效搞上去。深入实施防止返贫就业攻坚行动，围绕脱贫人口年度务工规模稳定在3000万人以上的“硬任务”，数量上努力保存量、拓增量，质量上更多抓培训、建品牌，力争实现脱贫人口就业数量和质量双提升。持续推进重点区域补短板强弱项，加快实施国家乡村振兴重点帮扶县补短板促发展项目，推动解决好易地扶贫搬迁集中安置区搬迁群众生产生活实际问题，加力推动革命老区乡村全面振兴。加大东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶和社会帮扶工作力度，凝聚合力促进协同发展。

(责编：方经纶、高雷)
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