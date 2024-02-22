人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，商业银行风险抵补能力整体充足。2023年全年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，增幅较去年同期收缩2.2个百分点。

2023年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.6万亿元，较上季末减少864亿元；拨备覆盖率为205.14%，较上季末下降2.74个百分点；贷款拨备率为3.27%，较上季末下降0.08个百分点。

2023年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.06%，较上季末上升0.29个百分点。一级资本充足率为12.12%，较上季末上升0.22个百分点。核心一级资本充足率为10.54%，较上季末上升0.18个百分点。

(责编：罗知之、高雷)

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