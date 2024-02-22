人民网2月22日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，2月19—22日，联合国粮食及农业组织（FAO）亚太区域第37届部长级会议在斯里兰卡首都科伦坡召开。中国农业农村部副部长马有祥率团出席。

马有祥在国别发言中指出，中国政府高度重视粮食安全，坚持把发展农业、富裕农民、繁荣农村摆在突出位置，不断丰富和完善强农惠农富农政策，粮食产量连续9年稳定在6.5亿吨以上，农民持续增收，农业物质技术装备达到新水平，农业绿色发展步伐加快，乡村建设有序推进，农业农村发展取得巨大成就。为共同促进本地区和全球粮食安全，马有祥提出三点倡议：一是坚持发展优先，着力提升农业综合生产能力。二是坚持绿色引领，着力加强农业粮食体系韧性。三是坚持人民立场，全面提升小农户发展能力。

会议期间，马有祥出席主题为“亚太地区的粮食安全与营养：危机交汇中的教训和未来的行动”部长级圆桌论坛，重点介绍了中国在宏观战略、制度保障、科技装备、发展理念、国际合作等方面为保障粮食安全的经验做法。

斯里兰卡农业和种植业部部长马欣达·阿马拉维拉， FAO总干事屈冬玉，以及亚太区域 36个成员国部级代表团出席会议。

(责编：方经纶、高雷)

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