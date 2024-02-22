人民网北京2月22日电 （记者王仁宏）据生态环境部网站消息，2月21日，生态环境部召开部党组会议。会议强调，要充分发挥生态环境保护对绿色低碳转型的引领、优化和倒逼作用，建立健全生态环境分区管控制度体系，推动构建绿色低碳循环经济体系，实现高水平保护、高品质环境、高质量发展良性互动、相得益彰。

要进一步完善国家环境应急责任体系，建立健全应急准备和响应体系，强化环境应急演练培训，着力提升基层环境应急管理能力。要大力推进生态环境领域科技创新，谋划凝练重大科技需求，加强生态环境科技平台建设，促进生态环境科技成果转化。

要抓好《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》贯彻落实工作，加快建立美丽中国建设工作协调机制，研究制定成效考核指标体系及考核办法，加快开展美丽中国先行区建设。

要认真总结生态环境领域改革的经验做法，谋划实施好新的改革措施，增强各项改革举措的系统性、整体性、协同性，切实解决生态环境保护事业发展面临的深层次矛盾和问题，为以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化提供强大动力。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经