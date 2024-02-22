人民网北京2月22日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，连日来，云南省森林火灾卫星遥感监测热点数量增加，森林火险等级高，防火形势严峻。日前，国家林草局紧急派出工作组赶赴云南，协调指导开展包片蹲点工作。

工作组到达后，立即组织相关部门分析当前防灭火形势，研究部署森林草原防火工作。工作组强调，一是立足最极端情况，加强组织领导，切实做好应急准备。二是压紧压实火源管控责任，加强野外用火管理，加大宣传教育力度，确保取得效果。三是认真研判近期物候气象条件，科学制定人员疏散、转移预案，坚决守住安全底线。四是快查快办快处近期发生的森林火情，依法惩治火灾肇事者，公开曝光典型案例，坚决扭转火情多发势头。

(责编：杨曦、高雷)

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