人民网北京2月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，2月19日，在斯里兰卡首都科伦坡举行的联合国粮农组织第37届亚洲与太平洋区域部长级峰会上，中国科学院地理科学与资源研究所（以下简称地理资源所）和联合国粮农组织就“优质地理产品生态环境保护与可持续发展”（以下简称地标生境）方法与技术支持“一国一品”项目签订合作谅解备忘录。该项目是联合国粮农组织于2021年启动的绿色农业旗舰项目。

2021年，地理资源所联合中国地理学会等单位启动了“优质地理产品生态环境保护与可持续发展2021-2030十年行动计划”，旨在践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推动联合国2030年可持续发展目标的实现，并探讨可复制、可推广、可借鉴的方法、路径和解决方案。

2023年8月，在浙江省湖州、江苏省丰县和北京市举办的“2023国际绿色低碳创新大会”和“地标生境”技术应用研讨会上，来自孟加拉国等5个国家的农业官员和专家针对“地标生境”和“一国一品”项目实施和合作开展了经验交流、产品联展和技术转让的研讨。“地标生境”被联合国粮农组织评选为亚太地区“好实践”案例并作为“一国一品”项目实施的重要科技支撑。

“地标生境”坚持以“绿水青山就是金山银山”为理念，以开放科学为基础，以地理大数据-物联网技术为支撑，将标准规范和地理文化传承贯穿始终，构成一个多方合作体系；它是一个体现地理产品价值链的，将科学、技术、工程、管理、文化融为一体的可复制的工具包；它成功打通了地理产品从原产地生产、存储、加工、市场到终端消费，以及从地理基因挖掘、区域品牌提升、知识产权保护、乡村基层工程实施到国际推广应用的高质量发展的双轨实施链条，为联合国粮农组织“一国一品”项目实施中遇到的重大技术瓶颈问题提供了解决方案。目前，在中国11个省（区）开展的17个“地标生境”案例，均在不同程度上取得显著的生态-经济-社会效益。

未来，双方将在数据与知识开放共享、“地标生境”技术转让和能力建设，以及全面服务全球和区域粮食安全、消除饥饿与贫困、共同发展等方面开展合作。

(责编：赵竹青、高雷)

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