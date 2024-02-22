中国科研机构与联合国粮农组织签约“地标生境”领域合作
人民网北京2月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，2月19日，在斯里兰卡首都科伦坡举行的联合国粮农组织第37届亚洲与太平洋区域部长级峰会上，中国科学院地理科学与资源研究所（以下简称地理资源所）和联合国粮农组织就“优质地理产品生态环境保护与可持续发展”（以下简称地标生境）方法与技术支持“一国一品”项目签订合作谅解备忘录。该项目是联合国粮农组织于2021年启动的绿色农业旗舰项目。
2021年，地理资源所联合中国地理学会等单位启动了“优质地理产品生态环境保护与可持续发展2021-2030十年行动计划”，旨在践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推动联合国2030年可持续发展目标的实现，并探讨可复制、可推广、可借鉴的方法、路径和解决方案。
2023年8月，在浙江省湖州、江苏省丰县和北京市举办的“2023国际绿色低碳创新大会”和“地标生境”技术应用研讨会上，来自孟加拉国等5个国家的农业官员和专家针对“地标生境”和“一国一品”项目实施和合作开展了经验交流、产品联展和技术转让的研讨。“地标生境”被联合国粮农组织评选为亚太地区“好实践”案例并作为“一国一品”项目实施的重要科技支撑。
“地标生境”坚持以“绿水青山就是金山银山”为理念，以开放科学为基础，以地理大数据-物联网技术为支撑，将标准规范和地理文化传承贯穿始终，构成一个多方合作体系；它是一个体现地理产品价值链的，将科学、技术、工程、管理、文化融为一体的可复制的工具包；它成功打通了地理产品从原产地生产、存储、加工、市场到终端消费，以及从地理基因挖掘、区域品牌提升、知识产权保护、乡村基层工程实施到国际推广应用的高质量发展的双轨实施链条，为联合国粮农组织“一国一品”项目实施中遇到的重大技术瓶颈问题提供了解决方案。目前，在中国11个省（区）开展的17个“地标生境”案例，均在不同程度上取得显著的生态-经济-社会效益。
未来，双方将在数据与知识开放共享、“地标生境”技术转让和能力建设，以及全面服务全球和区域粮食安全、消除饥饿与贫困、共同发展等方面开展合作。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国科学家在大陆地幔中发现来自海洋的锂元素
- 人民网北京2月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院青藏高原研究所获悉，利用矿物原位锂同位素分析方法，中国科学院青藏高原研究所碰撞隆升及影响团队史仁灯研究员及其合作者系统分析了青藏高原地幔橄榄岩中的锂含量和锂同位素组成。研究发现，海水中锂扩散作用等地表过程是地球深部地幔锂同位素变重的原因。…
- 评论
- 关注