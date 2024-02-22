人民网北京2月22日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，伴随出境游的快速恢复，春节期间国际和港澳台漫游的平均日活客户数达298万人，较2023年春节增长超过100%。

工业和信息化部介绍，2024年春节期间，9天（2月9日0时至2月17日24时）累计移动互联网用户接入流量达674.5万TB（1TB=1024GB），按可比口径较2023年春节增长21.7%，增速同比加快15.4个百分点。其中，2月10日（大年初一）移动互联网接入流量达到峰值（78.1万TB），同比增长14.8%。5G移动互联网用户接入流量大幅提升，按可比口径较2023年春节增长72.7%，在移动互联网用户接入流量中占比49.9%。春节期间使用流量前五位的APP（手机应用程序）分别为抖音、微信、快手、腾讯视频和今日头条，在全部APP使用流量中的占比超过75%。

同时，伴随出境游的快速恢复，春节期间国际和港澳台漫游的平均日活客户数达298万人，较2023年春节增长超过100%，较2023年国庆假期增长8.7%；其中，大年初四至初六三天漫游日活客户数处于峰值水平，日均活跃客户数达到或超过310万人。春节期间全国移动电话计费时长共计697.5亿分钟，按可比口径较2023年春节下降0.13%。全国移动短信发送量318.5亿条，按可比口径较2023年春节下降2.5%；其中，2月9日（除夕）移动短信发送量达峰值（60亿条），同比增长18.8%，短信业务在提醒提示、验证认证等方面作用进一步发挥。

据了解，基础电信企业着力提升春节期间响应能力，针对冰雪灾害区域强化应急协调，落实应急支援资源，加载31省应急客服，按天清零故障工单，服务运营总体平稳有序。积极采取便民惠民措施，组织面向农村返乡人员的迎春活动，保证乡镇便民服务网点数量及营业时长；上线大字版模式、方言切换、一键拨打人工客服等适老化服务，消费环境持续优化。积极组织线上线下一体化春节特色活动，营造浓厚节日氛围。

此外，基础电信企业还积极利用5G、人工智能、云计算、大数据等技术，创新消费场景，激发消费潜能，助力全年起好步、开好局。利用春节拜年活动等契机推进5G焕新业务，丰富5G视频通话特色功能，用户规模大幅提升。

(责编：申佳平、高雷)

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