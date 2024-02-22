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水利部：大力推进数字孪生水利建设 全面提升水资源节约集约利用水平

2024年02月22日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，2月21日，水利部召开部务会议，研究数字孪生水利工程建设，并对做好开年水利工作进行动员部署。会议要求，要健全完善监测感知、信息归集系统，加强建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）等技术运用，深化对水利工程建设全要素全过程数字化映射、智能化模拟、前瞻性预演，强化预报预警预演预案功能，提高水利工程建设管理的数字化、网络化、智能化水平。

会议强调，要加快完善水旱灾害防御“三大体系”，全面推进国家水网建设，夯实乡村全面振兴水利基础，持续复苏河湖生态环境，大力推进数字孪生水利建设，全面提升水资源节约集约利用水平，完善水治理体制机制法治体系，确保全年各项任务保质保量按时完成。当前和近期，要突出抓紧抓好黄河防凌、珠江口抗咸潮保供水、灾后水利设施修复重建、春灌用水保障、重大水利工程建设、面向发展新质生产力的水利技术标准体系建设等重点工作。

(责编：王仁宏、高雷)
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