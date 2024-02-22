人民网北京2月22日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，近日，黄河水利委员会节保局组织对2024年节水重点工作进行深入研讨、细致谋划，初步梳理出2024年节约用水七个方面重点工作。

一是全面贯彻国家节水重大部署，持续推进黄河流域深度节水控水行动和水资源节约高效利用，落实黄河保护法节水有关规定，预筹落实节约用水条例措施。

二是持续落实节水制度政策，强化节水评价，规划和建设项目节水评价审查审核做到应评尽评，严格用水定额管理，巩固提升年用水量1万立方米及以上的工业和服务业用水单位计划用水管理覆盖成果。

三是深入推动节水型社会建设，协同开展县域节水型社会标准化建设，推进黄河流域节水型高校与再生水利用配置试点建设。

四是不断强化节约用水监管，严格节约用水监督检查，协同开展重点行业用水定额对标达标行动。

五是打造黄河流域节水亮点，结合水效达标对标工作，遴选一批可复制、可推广的工业节水型企业典型案例，树立节水标杆，以示范带动行业节水水平不断提升。

六是夯实节约用水基础支撑，强化节水基础科技研究，积极开展技术培训研讨，协同推进节水信息化建设。

七是全面提升节水宣教效能，协助承办2024年“节水中国行·西安”主题宣传活动；联合群团组织，动员全河全方位、多层次、立体式开展富有特色的节水宣传活动，凝聚节水合力。

下一步，黄委将坚持着眼全局、谋划长远，尽快制定印发2024年黄委节约用水工作要点，有力有序推动各项工作，纵深推进黄河流域深度节水控水行动和水资源节约高效利用。

(责编：王仁宏、高雷)

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