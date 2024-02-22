人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

黄委会：持续推进黄河流域深度节水控水行动

2024年02月22日09:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月22日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，近日，黄河水利委员会节保局组织对2024年节水重点工作进行深入研讨、细致谋划，初步梳理出2024年节约用水七个方面重点工作。

一是全面贯彻国家节水重大部署，持续推进黄河流域深度节水控水行动和水资源节约高效利用，落实黄河保护法节水有关规定，预筹落实节约用水条例措施。

二是持续落实节水制度政策，强化节水评价，规划和建设项目节水评价审查审核做到应评尽评，严格用水定额管理，巩固提升年用水量1万立方米及以上的工业和服务业用水单位计划用水管理覆盖成果。

三是深入推动节水型社会建设，协同开展县域节水型社会标准化建设，推进黄河流域节水型高校与再生水利用配置试点建设。

四是不断强化节约用水监管，严格节约用水监督检查，协同开展重点行业用水定额对标达标行动。

五是打造黄河流域节水亮点，结合水效达标对标工作，遴选一批可复制、可推广的工业节水型企业典型案例，树立节水标杆，以示范带动行业节水水平不断提升。

六是夯实节约用水基础支撑，强化节水基础科技研究，积极开展技术培训研讨，协同推进节水信息化建设。

七是全面提升节水宣教效能，协助承办2024年“节水中国行·西安”主题宣传活动；联合群团组织，动员全河全方位、多层次、立体式开展富有特色的节水宣传活动，凝聚节水合力。

下一步，黄委将坚持着眼全局、谋划长远，尽快制定印发2024年黄委节约用水工作要点，有力有序推动各项工作，纵深推进黄河流域深度节水控水行动和水资源节约高效利用。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
黄委会：持续推进黄河流域深度节水控水行动
　　人民网北京2月22日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，近日，黄河水利委员会节保局组织对2024年节水重点工作进行深入研讨、细致谋划，初步梳理出2024年节约用水七个方面重点工作。 一是全面贯彻国家节水重大部署，持续推进黄河流域深度节水控水行动和水资源节约高效利用，落实黄河保护法节水有关规定，预筹落实节约用水条例措施。…
生态环境部：加快建立美丽中国建设工作协调机制
　　人民网北京2月22日电 （记者王仁宏）据生态环境部网站消息，2月21日，生态环境部召开部党组会议。会议强调，要充分发挥生态环境保护对绿色低碳转型的引领、优化和倒逼作用，建立健全生态环境分区管控制度体系，推动构建绿色低碳循环经济体系，实现高水平保护、高品质环境、高质量发展良性互动、相得益彰。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部