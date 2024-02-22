人民网北京2月22日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，2月18日，大藤峡公司组织开展节后安全生产检查，确保大藤峡工程节后安全生产形势平稳。检查组强调，当前正处于节后复工和临近全国“两会”的关键时期，公司各部门、各参建单位要充分吸取近期各地安全事故教训，提高政治敏锐性，坚决扛起安全生产政治责任，切实做好安全生产工作。

一要抓好节后复工安全教育培训，对较长时间不在岗的职工和人员流动较大的尾工建设区人员，有针对性地开展安全生产教育，切实增强安全生产意识，谨防麻痹大意和侥幸心理。

二要抓好消防安全工作，完善消防设施配置，加快专职消防队伍建设，加强消防值班，消除火灾隐患。

三要抓好隐患整改落实，对近期自查和上级检查发现的隐患要立查立改，不能及时整改的要做好防范应对措施，明确责任人、整改时限，及时消除安全隐患，防止事故发生。

(责编：王仁宏、高雷)

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