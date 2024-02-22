人民网北京2月22日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部办公厅印发《关于2023年地质勘查和地质灾害防治活动监督检查情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》显示，2023年，各地自然资源主管部门严格按照“双随机、一公开”工作要求，较好地完成了年度监督检查工作，全国共随机抽查地质勘查单位659家。其中，414家单位未发现明显问题；245家存在问题的单位中，209家已完成整改。

《通报》指出，此次监督检查发现的问题包括：部分单位在地质灾害防治资质申报环节弄虚作假；个别地质灾害防治单位变造资质违规承揽地质灾害防治业务；部分地质灾害防治单位专业人员和设备条件发生变化；部分地勘单位安全生产管理存在短板弱项；部分地勘单位对全国地质勘查行业监管服务平台信息填报公示不及时、不准确。

《通报》对下一步工作提出要求。一是认真做好存在问题的分类处置和整改工作。各地自然资源主管部门要严格按照有关法律法规，对地质灾害防治单位存在无资质证书或超越资质等级许可范围承揽地质灾害防治业务、伪造地质灾害防治单位资质证书、以不正当手段获取资质等违法违规行为的，要查清事实，坚持“零容忍”，坚决依法依规从严从快查处；对地勘单位安全生产管理存在问题的，要限期整改。二是大力提升监督检查工作效能。各地要强化日常监督管理，要敢于动真碰硬，严格监督检查，切实发现并纠正行业中存在的不足和问题，惩戒失信行为，查处违法行为，维护地质勘查行业秩序。三是切实用好监管服务平台

(责编：杨曦、高雷)

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