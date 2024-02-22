麻辣财经工作室 赵展慧 韩天明

春节假期刚过，2月18日至19日，证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会由证监会负责同志主持，专家学者、中小投资者、上市公司、拟上市企业、证券基金经营机构、会计师律师事务所、私募机构、外资机构等方面代表参与座谈。

证监会：从源头上提高上市公司质量，加大拟上市企业的督导检查力度

座谈会上，与会代表聚焦当前市场关切的热点问题以及制约资本市场长远发展的体制机制和政策问题深入研讨，提出了宝贵的意见建议。大家认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。

多位参会代表表示，IPO应该首先重视质量，为投资者提供优质投资标的，建议严把IPO准入关。

记者了解到，证监会正评估总结近年来发行监管工作实践，更加聚焦严把IPO准入关，研究完善相关制度机制，从源头上提高上市公司质量。重点是更加突出发行上市审核监管全链条的把关，证监会、交易所、派出机构都会加强发行上市监管，压实发行人第一责任和中介机构“看门人”责任。

据了解，监管部门后续可能进一步加大拟上市企业的监督检查力度，大力整治财务造假，对“带病闯关”形成更有力的震慑，倒逼发行人提高申报质量、中介机构提高执业水平。

证监会：加强上市公司全过程监管，设置更加精准、匹配的退市标准

参会代表普遍关注上市公司监管，认为目前上市公司质量总体有了很大提升，但一些上市公司质量不高，影响投资者信心。

据了解，着眼于惩治财务造假、防范绕道减持、提高分红回报等市场关切的问题，证监会目前正作进一步研究，力求通过严监管体现扶优限劣导向，促进上市公司质量和投资价值整体提升，更好提升投资者信心，增强投资者获得感。

对于财务造假等问题，证监会正在会同有关方面研究健全综合惩防的机制，从公司内部治理、中介机构把关、证券部门监管三道防线入手强化机制建设，努力实现业绩穿透、数据真实，加强全方位立体式追责，对审计评估违法案件从重处罚和适用禁业罚等“硬措施”。对于欺诈发行、系统性造假和配合造假、财务“洗澡”等重点问题，证监会将加强跨部门联合防治、联合执法，提高行政刑事衔接效率，提升“零容忍”执法效能，让造假者及其“帮凶”真正痛到不敢再为。

对于控股股东、实际控制人等的违规减持行为，严格防范通过离婚、融券卖出、转融通等各类变相、绕道减持行为。对于违规减持，将研究增强监管措施的及时性、有效性，例如责令违规主体购回股份、向公司上缴价差收益等。对于影响恶劣和拒不及时纠正的行为，将依法加大处罚力度。

对于投资者十分关注的分红问题，据悉，监管部门可能进一步强化监管，让多年未分红或分红率偏低的公司感受到强约束。同时，进一步督促绩优上市公司提升分红水平，推动结合半年报、三季报多次分红。

市值管理也是大家关心的重点之一，证监会前期已提出将推动上市公司提升投资价值。同时，对于借市值管理之名，实施虚假信息披露、内幕交易和市场操纵等违法行为的“伪市值管理”，监管部门也十分关注，将从严打击。

退市事关投资者利益。监管部门正在研究优化退市指标，设置更加精准、匹配的退市标准，着重加大对财务造假公司的出清力度，同时完善吸收合并等多元退出政策规定，推动企业主动退市。

证监会：强化机构合规风控要求，推动证券公司和私募基金能力提升

证券基金经营机构是资本市场重要参与者。近年来，证券基金经营机构总体发展较为稳健，参会行业机构表示，将深入学习领会中央金融工作会议精神，端正经营理念，专注主业、优化结构，大力弘扬中国特色金融文化，着力提升服务实体经济和投资者的能力。

据了解，证监会正在研究完善行业机构监管模式，健全机构、人员、业务等方面的制度体系，强化机构合规风控要求。同时，健全监管激励约束机制，更加突出奖优罚劣，推动证券公司和私募基金能力提升。

目前，公募基金已经成为居民投资股市的重要途径。证监会将加快权益类产品注册节奏，进一步丰富宽基指数品种及对应期权产品供给，同时加强与相关部门协同，推动引入更多中长期资金入市。

证监会负责同志表示，当前证监会正在认真贯彻落实党中央、国务院关于资本市场的一系列重要部署，深入推进强监管、防风险、促发展各项工作，将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切，依靠各个方面的共同努力把资本市场建设好、发展好。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经