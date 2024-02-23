原标题：联合多地人社部门直播带岗 快手“新春招工会”数智化服务促就业

为促进春节后企业复工复产，满足求职者找工作的旺盛需求，提高求职者与用人单位匹配效率。春节期间，快手快聘推出“新春招工会”活动，协同40多家知名企业及机构打造直播招聘专场，并在哈尔滨、杭州、青岛等多地，联手当地人社通过媒体、快手知名达人一起为当地企业提供招聘服务，为求职者介绍优质岗位和落户政策等实打实的干货信息。

据了解，贯穿整个春节的招工活动吸引了众多蓝领用户积极参与，快聘投递屡创新高。数据显示，快手2024新春招工会在初三（2月12日）以后迎来高峰期，连续多日投递简历次数超百万，其中2月16日，投递简历次数突破200万。

在快手快聘与半岛都市报携手推出的“青岛新春招工会”专场中，青岛市城阳区公共就业和人才服务中心就业促进科分享了青岛当地的城市风貌，并对当地企业性质、就业人才需求方向、福利政策等做了实际的解读，同时还联合顺丰、中集集团、德邦等知名企业推出快递员、集装箱焊工、装卸工、操作工等优质工作岗位，专场直播超110万“老铁”围观。

受杭州人社局邀约，快手快聘官方参与了在线下举办的"2024新春杭州人力资源交流大会"，通过走播模式邀约顺丰、中国移动、海王星辰、格力电器等多家企业的HR对岗位需求和工作环境做了介绍，让很多企业首次体验和尝试了直播带岗这一新鲜的招聘方式。

在全国拥有近400家直营门店的西贝餐饮集团，早在春节前夕就携手快手快聘首次尝试直播方式招聘员工，西贝餐饮集团副总裁宋宣也现身直播现场，在线为大家讲解了岗位薪酬、奖金制度、福利待遇、企业文化等问题，并现场连麦多名西贝在职员工，分享自身的工作经历和心得，吸引超400万用户关注。

据悉，此次快手“新春招工会”将一直持续至2月29日，快手快聘接下来还将在多个城市发起直播带岗活动，助力节后返工求职应聘，与相关政府机构、企业、三方招聘机构等多方携手，进一步开发释放直播带岗模式的更大势能，共同提升就业效率，帮助更多人解决招聘、就业问题，创造更大的社会价值。

(责编：董童、李源)

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