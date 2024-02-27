原标题：数实共生，智连未来：中国移动闪耀2024世界移动通信大会

2月26日，2024年世界移动通信大会（MWC2024）在西班牙巴塞罗那盛大召开。本届展会以“未来先行”为主题，通过开幕式主论坛、分论坛、主题展览等活动，分享全球移动通信行业最新创新成果，讨论技术发展趋势。中国移动以“数实共生，智连未来”为主题参展本次大会，重点展示AI技术应用、5G/6G、算力网络、智慧家庭以及核心能力等方面的内容成果和行业应用解决方案，全面展现中国移动数实融合能力。

AI赋能科技创新，引领智能化新浪潮

步入展区，首先映入眼帘的便是中国移动对九天人工智能融智创新引擎、自智网络和5G新通话的互动演示。中国移动自研的九天基础大模型，涵盖语言、视觉、语音等多种类型大模型，吸引不少观众驻足观看。结合行业形成的九天·客服大模型，让用户拥有24小时在线的“专属管家”，而基于此推出的智能助理“灵犀”，可实现个性化伴随式服务、意图精准识别、多轮交互、拟人化功能，打造全新交互体验。此外，中国移动还展示了体系化人工智能技术、九天智慧网络孪生仿真平台等应用成果，赋能政务、社会综治、医疗、文体等行业的数智化转型。

中国移动“自智网络”，也将AI的新理念、新技术广泛地、充分地应用到网络运维生产实践中，构建网络域AI创新平台，累计孵化网络运维AI能力超3000个。自智网络AI能力更是覆盖了业务端到端支撑与网络全生命周期管理，实现了分钟级的业务端到端开通配置与故障自动恢复，分钟级的网络动态优化。面对AI大模型技术引发的AI应用变革，中国移动自智网络充分发挥网络数据禀赋优势，自研具备自然语言、机器视觉、结构化数据分析三大类基础能力的网络大模型，编排调用AI小模型和网管系统各种运维能力，重构运维业务流程，为进一步提升运维自动化水平打开通道，持续推进网络运维数智化转型。

在通话体验上，中国移动是实现DC在现网落地的运营商，此次巴展给大家准备了位置分享、AI速记应用等5G新通话应用体验。

5G/6G齐头并进，共筑数智新未来

中国移动在网络建设，特别是5G-A的研发成果上成绩也十分亮眼。为满足各行业对5G网络超高速率、超低时延等进一步要求，5G-Advanced新技术应运而生。相比5G，5G-A能带来10倍网络能力提升，可以支撑更多场景，基于下行万兆、上行千兆、千亿连接、内生智能等能力，激发新一轮创新浪潮，赋能个人极致业务体验、加速行业数字化转型、社会智能泛在互联。

除在5G网络持续深耕，中国移动还提出“数字孪生、智慧泛在”的6G愿景。瞄准2030年6G商用，中国移动积极与高校、世界一流企业等深度交流与合作，孵化源头创新，致力于形成全球6G统一标准及合作共赢全球生态；建设6G协同创新基地，打造具备端到端能力、全要素聚集两大特点的6G科学装置，目前已研发15套6G原型样机；2月3日，成功发射入轨的“‘星核’验证星”，搭载采用6G理念设计，具备在轨业务能力的星载核心网系统，是中国移动联合中国科学院微小卫星创新研究院共同研发的6G架构验证星，是中国移动推进天地一体发展的一次重要突破。中国移动将基于试验星开展在轨试验，加速促进星地技术产业的融合向纵深发展。

算力网络核心驱动，激发数字经济强动力

作为中国移动重量级信息基础设施，中国移动在算力建设上取得的成果也是本次展会的一大亮点。在现场，中国移动展示了算力网络、智算算力、算网大脑、云算终端、云手机等蕴含高度、广度和深度的创新产品。

中国移动“以网强算”提出算力网络全新理念，围绕构建“优势的网”和“特色的算”两大关键，在“网“方面，构建面向算力网络的基础网络底座三大技术：400G全光网、全调度以太网、算网一体；在“算”方面，持续加强面向算力网络的多样性算力两大技术：存算一体和算力原生的攻关突破，推动算力成为与水电一样，可“一点接入、即取即用”的社会级服务。构筑融数注智的“算网大脑”，向下感知纳管算网资源，向上支撑多样化的算网业务。中国移动还与行业合作伙伴深度协作，打造多项云算终端产品，为用户提供无形的、强力的、贴心的定制化服务。

从5G到5G-A，再到未来的6G，中国移动始终保持着技术创新的步伐和行业引领的地位。在5G时代，中国移动积极推动5G网络的建设和应用，不仅提升人们的生活质量，也实现各个行业的数字化转型和智能化升级。面向2030及未来，6G将和人工智能、大数据、云计算、泛在感知等新一代信息技术加速融合，构建空天地一体的全球无缝立体覆盖，最终实现网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及，打造全新的智能化、数字化、互联互通的全球信息社会。

(责编：董童、李源)

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