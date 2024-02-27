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央行：做好金融五篇大文章 加大对五大重点领域资金支持

2024年02月27日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2月26日，中国人民银行召开了做好金融五篇大文章工作座谈会，贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融五篇大文章的总体部署，交流经验做法，研究部署下一阶段工作。

会议指出，中央金融工作会议强调，要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。金融部门要将思想和行动统一到党中央的决策部署上来，深刻领会做好金融五篇大文章的重要意义，强化使命担当，精心谋划、统筹推进、狠抓落实。

会议认为，近年来金融部门围绕科技、绿色、普惠、养老等重点领域持续加大金融资源投入，取得积极成效。金融组织体系逐步健全，金融政策框架不断完善，金融机构制度、产品和服务体系持续优化，重点领域的融资可得性明显提升，融资成本稳中有降，为经济高质量发展提供了有力支持。下一步，金融部门要认真落实中央金融工作会议重要部署，进一步增强金融支持力度、可持续性和专业化水平。

会议强调，各金融机构要提高政治站位，强化组织保障，明确每篇大文章的牵头部门，统筹协调整体推进工作。优化内部资源配置，完善内部资金转移定价、绩效考核、尽职免责等政策安排，根据各重点领域特点加强产品服务创新，加大对五大重点领域的资金支持。用好用足货币政策工具，做好审贷放贷、资金申报和存续期管理，将央行再贷款优惠政策通过各金融机构精准传导到各重点领域。提升专业服务能力，深入研究各重点领域产业政策、发展动态、经营模式、风险特征，加快构建可持续的业务模式。加强与金融管理部门的沟通，及时反映问题、提出建议、与同业交流经验。中国人民银行将通过加强政策指引、强化政策激励、明确目标要求、加强考核评估，做好支持引导和服务保障。

(责编：罗知之、吕骞)
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