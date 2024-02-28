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四部门开展2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作

2024年02月28日14:01 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局近日印发《关于开展2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》提出，适用规定加计扣除政策的工业母机企业需同时符合以下条件：

一是生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统（以下称先进工业母机产品，详见财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部公告2023年第44号的附件《先进工业母机产品基本标准》）的工业母机企业；

二是2023年度申请优惠政策的企业具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系的先进工业母机产品研究开发人员月平均人数占企业月平均职工总数的比例不低于15%；

三是2023年度申请优惠政策的企业研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和，下同）总额的比例不低于5%；

四是2023年度申请优惠政策的企业生产销售本通知规定的先进工业母机产品收入占企业销售（营业）收入总额的比例不低于60%，且企业收入总额不低于3000万元（含）。

《通知》要求，地方工信主管部门会同发展改革、财政、税务部门按职责分工对列入清单的企业加强日常监管。在监管过程中，如发现企业存在以虚假信息获得减免税资格，应及时联合核查，并联合报送工业和信息化部进行复核。工业和信息化部会同国家发展改革委、财政部、税务总局复核，对确不符合条件的企业，取消其享受政策资格，三年之内不得申请列入清单享受本优惠政策。

(责编：申佳平、章斐然)
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