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2023年我国年人均快递使用量超过90件

2024年02月28日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室举行发布会，介绍交通运输高质量发展服务中国式现代化有关情况。会上，国家邮政局局长赵冲久表示，目前，快递是物流领域综合运输组合效率最高、信息化组织化程度最高、性价比最好、服务范围最广的业态之一，中国快递已经成为一张靓丽的“中国名片”。

赵冲久介绍，邮政快递业的高质量发展主要体现在以下几个方面：

第一，行业规模持续扩大。行业业务量连续10年位居世界第一。2023年快递业务量完成1320亿件，实现业务收入1.2万亿元，同比分别增长19.4%和14.3%，年人均快递使用量超过90件。

第二，行业服务网络更加畅通。着力构建“枢纽+通道+网络”的现代寄递服务网络体系，以京津冀、长三角等城市群为核心的国际邮政快递枢纽集群基本建成，亚洲第一个专业性货运机场顺丰鄂州花湖机场全面运营，建制村全部实现直接通邮，基本建成了覆盖城市乡村、通达全球的邮政快递服务网络。

第三，行业发展动能更加充沛。坚持以科技创新推动产业创新，行业信息化、智能化水平不断提高，运输效率、服务质量得到全面提升，大型分拨中心智能化改造加快推进，无人仓、无人车、无人机等迅速应用，云仓技术得到应用。

第四，行业服务产业链更加有力。时效快、覆盖面广、性价比高的邮政快递服务，助力我国连续11年成为全球第一网络零售市场。我们与工业和信息化部一起，实施快递与制造业融合发展工程，已经评选出第一批10个试点先行区和22个典型项目。深化与农村电商协同发展，联合开展了100个示范区和300个快递服务现代农业示范项目创建工作。

第五，行业绿色发展更加深入。积极稳妥落实“双碳”战略，出台3项国家标准，联合有关部门印发行动方案，发布绿色低碳发展实施意见。目前，电商快件不再二次包装率超过95%，快递包装的标准化、循环化、减量化、无害化水平稳步提升。

第六，行业安全基础不断夯实。坚持以高水平安全保障高质量发展，开展重大事故隐患专项排查整治行动，推进落实实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”。推广隐私运单在全行业应用，目前日均使用超过3亿单，行业的生产安全、寄递安全、信息安全水平持续提升。

2024年，国家邮政局将持续加快建设交通强国邮政篇，加强第一批63项试点任务的实施指导，组织第二批试点申报。依托国家综合立体交通网实施邮政快递枢纽能力提升工程，加快邮政“十四五”重大工程项目和快递重大基础设施建设的落地实施，加强人工智能等现代科学技术在行业的应用，持续提高邮政快递的服务能力和水平，为有效降低全社会物流成本作出行业贡献。

(责编：杨虞波罗、章斐然)
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