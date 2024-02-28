人民网北京2月28日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），对加强电力系统调节能力建设各项重点任务作出系统部署，其中提出到2027年电力系统调节能力显著提升。

国家发展改革委有关负责人在接受记者提问时介绍，随着风电、光伏发电等新能源装机规模持续扩大，新能源出力波动性日益增强，对电力系统调节能力提出更高要求。目前电力系统调节能力尚难以完全适应新能源发展需要，导致电力运行高峰时段顶峰能力不足与低谷时段消纳问题并存，成为影响电力供需平衡、制约新能源高效利用的突出问题。《指导意见》对于支撑建设新型电力系统、促进能源清洁低碳转型和确保能源电力安全稳定供应具有重要意义。

《指导意见》提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平，保障电力供需平衡和系统安全稳定运行。

同时，《指导意见》坚持系统观念，统筹源、网、荷、储各侧调节资源，重点部署了四方面任务。

一是加强调峰能力建设。着力提升支撑性电源调峰能力，统筹提升可再生能源调峰能力，大力提升电网优化配置可再生能源能力，挖掘需求侧资源调峰潜力。

二是推进储能能力建设。做好抽水蓄能电站规划建设，推进电源侧新型储能建设，优化电力输、配环节新型储能发展规模和布局，发展用户侧新型储能，推动新型储能技术多元化协调发展。

三是推动智能化调度能力建设。推进新型电力调度支持系统建设，提升大电网跨省跨区协调调度能力，健全新型配电网调度运行机制，探索多能源品种和源网荷储协同调度机制。

四是强化市场机制和政策支持保障。积极推动各类调节资源参与电力市场，建立健全促进调节资源发展的价格机制，健全完善管理体系。

(责编：申佳平、章斐然)

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