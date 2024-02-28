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中国贸促会发布1月全球知识产权保护指数月度观察报告

2024年02月28日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京2月8日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开2月例行新闻发布会，会上发布1月全球知识产权保护指数月度观察报告。

2024年1月全球知识产权保护指数月度观察报告有三个主要发现：知识产权政策措施方面，中国国家知识产权局发布《地理标志认定产品分类与代码》；英国知识产权局发布《音乐流媒体行业透明守则》；日本特许厅更新《日本特许厅PCT国际检索和初步审查手册》。

知识产权全球治理方面，世界知识产权组织发布海牙体系指定费变更调整通知，对日本、以色列、匈牙利的相关指定费进行调整；《工业品外观设计国际注册海牙协定日内瓦文本（1999年）》于2024年2月13日对希腊生效，将于3月14日对意大利生效，这意味着欧盟所有加入《1960年海牙文本》的成员国都已加入《1999年日内瓦文本》。

在知识产权国际合作方面，中德专利审查高速路（PPH）试点项目延长；中美欧日韩商标五局（TM5）的专家就恶意商标注册的识别及处理方法分享经验。

(责编：王震、章斐然)
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