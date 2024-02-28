人民网北京2月28日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室举行发布会，介绍交通运输高质量发展服务中国式现代化有关情况。会上，国家邮政局局长赵冲久表示，近年来，农村地区基本实现快递服务全覆盖，打造了一批邮政快递服务现代农业的项目，有效支撑了农村电商发展。但同时，农村地区的快递发展还存在着服务质量不稳定、通达能力不足等问题。

赵冲久表示，2024年，国家邮政局要重点做好以下四个方面的工作：

第一，进一步完善县乡村三级寄递物流配送体系。加强县级分拨中心、乡镇网点和村级寄递物流综合服务站建设，不断完善县乡村寄递物流配送的基础设施，通过分拣、运输、末端等环节的协同合作，强化资源共享，降低物流成本。

第二，提高快递投递进村到户的能力。督促快递企业严格履行农村地区的服务承诺，整合多方资源提高末端服务水平，推动上下游要素资源更多投向农村地区，充分发挥寄递网络覆盖城乡优势，有效畅通农村地区“最后一公里”，不断提高农村地区的快递服务水平。

第三，坚决整治农村快递服务违规收费行为。当前，有的农村地区还存在违规收费问题，我们要持续加大整治力度，切实维护消费者的合法权益，营造公平的市场环境，保持快递业态的稳定健康发展。

第四，提高服务农产品销售上行的能力。深入推进农村电商与快递协同发展示范创建工作，持续打造邮政快递服务现代农业品牌项目，提高农产品的运输时效，积极发展冷链寄递物流，为农产品销售上行提供专业化的寄递服务。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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