原标题：全无人自动驾驶“奔向”长江，萝卜快跑实现首次跨江通行

“现在的车上竟然没有安全员了！”，乘坐百度萝卜快跑自动驾驶车辆的体验者们纷纷感叹道。输入手机后四位数后，记者体验了已经投入商用的萝卜快跑全无人自动驾驶车，在限速60公里的亦庄道路上，该车在车流中穿梭如同“老司机”，变道、转弯、等待红绿灯等切换自如，与周围有人驾驶的车辆“难分伯仲”。

“我感觉开的还很平稳，全程没有急刹车。”“刚开始上车的时候看见驾驶座没人还有点紧张，坐了一会儿感觉开的还挺好，一路上都在和同车人感慨科技进步之快。”多名体验者说道。

随着落地场景的增加，自动驾驶已经不再是天马行空的想象。事实上，如今在全国多地的自动驾驶示范区内，普通市民也可以打一辆全无人自动驾驶的营运车感受科技带来的变化。

截至目前，我国已有包括北京、武汉、上海、广州、深圳在内的21个城市发布了自动驾驶测试地方政策，60余家企业获得自动驾驶测试牌照。配合政策落地，各城市积极开展自动驾驶车辆测试基地建设、加快人才引进和培养并完善产业链配套，为自动驾驶技术快速发展提供了坚实基础。

百度自动驾驶业务部总经理陈卓认为，在当下的自动驾驶行业里，各大企业比拼的是谁能够更快实现商业化的闭环。“商业化的闭环对于整个L4来说有三点，第一点是谁能最早的去掉安全员。第二点是更大规模的运营，在更大的区域范围、更大的覆盖面积，以及更多的车辆。第三点是凸显商业价值，能够让整个商业行为有利润产生的空间。”

2月27日，百度萝卜快跑全无人自动驾驶汽车驶过武汉杨泗港长江大桥和武汉白沙洲大桥，完成了自动驾驶的“万里长江第一跨”，武汉也成为全国首个实现智能网联汽车横跨长江贯通示范运营的城市。

作为我国中部地区最大的城市，武汉城市地形复杂，河流湖泊纵横交错，11座大桥贯通长江南北，共同构建了武汉复杂而又独特的交通网络。跨江出行，也是1400万武汉常住居民日常生活中最重要的场景。此次萝卜快跑率先跨越杨泗港长江大桥和武汉白沙洲大桥，实现了全无人自动驾驶从江北到江南区域联通，在为武汉市民美好出行提供丰富选择的同时，萝卜快跑扩大了自动驾驶服务区域和服务规模，持续助力武汉迈向“自动驾驶第一城”。

陈卓提到：“武汉是全国首批双智试点城市，多年来一直抢抓智能网联汽车产业升级发展新机遇，培育壮大新质生产力。萝卜快跑全无人自动驾驶汽车首次跨江通行，是武汉多年来大力发展新能源和智能网联汽车产业、聚焦人工智能发展成果的初步体现。”

“通过跨江深入到江南的区域，萝卜快跑持续扩大整个运营面积，解锁了立体的应用场景，从‘区域示范’走向‘城市级应用’。后续，我们计划通过江北和江南的打通，不断往江南去扩展，尽可能覆盖更大区域。”陈卓说道。“这样我们就可以通过更大范围的运营去获取更多的用户，获取更多用户也能够更好的反哺我们技术进步。”

事实上，百度自2013年开始布局自动驾驶领域以来，一直在加速推进自动驾驶技术进步和商业化落地步伐。据百度方面提供的数据显示，截至目前，百度Apollo 高级别自动驾驶安全测试里程累计超9000万公里，拥有自动驾驶专利族超5000件，其中高级别自动驾驶专利族数全球第一。

在陈卓看来，立体的自动驾驶，对于定位和地图有非常多的挑战，同时立体交通场景更复杂，场景和场景之间的衔接也要更平顺，这些对自动驾驶技术要求也更高。“通过这次在武汉的尝试，我们希望真正让武汉成为一个自动驾驶成功商业化的样板，之后计划把武汉的模式快速复制到其他城市，尽快让更多的人感受到自动驾驶的春天。”陈卓说道。

(责编：曹淼、李源)

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