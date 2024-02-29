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记者去哪儿：“一站式”办妥2023年度个税汇算

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2024年02月29日08:36 | 来源：人民网
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根据税务总局近日发布的相关公告，2023年度个人所得税综合所得汇算清缴（以下简称汇算）办理时间为2024年3月1日至6月30日。

所谓汇算，就是年度终了后，纳税人需汇总工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合所得合并计税，向税务机关办理汇算并结清应退或应补税款。

今年，在持续优化纳税服务的基础上，税务部门新推出了如进一步扩大优先退税服务范围、进一步拓展汇算申报表项目预填服务，以及进一步优化纳税人个税APP操作体验等便利化举措。

“对年收入额6万元以下且已预缴个人所得税的纳税人，在之前年度提供个人所得税APP、自然人电子税务局网站简易申报快速办理服务的基础上，进一步提供优先退税服务。”国家税务总局北京市朝阳区税务局第四税务所干部杨梦莹告诉《记者去哪儿》栏目。

据杨梦莹介绍，为便利纳税人，税务机关提供了高效、快捷的网络办税渠道。纳税人可优先通过个税APP及网站办理汇算，税务机关将为纳税人提供申报表项目预填服务；如果纳税人不方便通过上述方式办理，也可以到办税服务厅办理。

2019年新个人所得税法施行，标志着我国建立了综合与分类相结合的个人所得税制。新个税法实施至今，已开展过4次汇算，始终保持平稳有序。

个税汇算在让数千万自然人纳税人收获了个税改革“红包”的同时，也于便捷、高效中彰显了国家税收治理能力的提升，推进我国税收治理能力不断向现代化迈进。

同样出自于新个税法的专项附加扣除政策，自实施以来不断优化，通过适当增加专项附加扣除项目、提高扣除标准，进一步减轻百姓民生支出的负担。

在2022年新设3岁以下婴幼儿照护的扣除项目之后，2023年1月1日起，又大幅提高了3岁以下婴幼儿照护、子女教育和赡养老人3项专项附加扣除标准。2023年度的税费“账本”显示，在去年实施了提高3项专项附加扣除标准后，这项减税的规模达到391.8亿元。

“如果纳税人有在2023年发生、符合条件的3岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人专项附加扣除，可以在汇算期间填报或补充扣除。”国家税务总局北京市朝阳区税务局第四税务所干部胡慧杰表示。

个税改革红利的发挥上离不开纳税人的依法规范办税。《记者去哪儿》栏目从国家税务总局了解到，从近几年汇算情况看，大多数纳税人能够如实填报收入和扣除信息，依法履行纳税义务。但税务部门在核查中也发现，小部分纳税人通过虚假、错误填报收入或扣除，以达到多退税款或少缴税款的目的。

“对于汇算需补税的纳税人，在汇算期结束后未申报补税或未足额补税的，一经发现，税务机关将依法通过手机个税APP、网站等电子渠道及其他方式向纳税人送达税务文书，责令限期改正，并依法加收滞纳金，同时在纳税人个人所得税《纳税记录》中予以标注。”胡慧杰表示，如果纳税人属于“因申报信息填写错误造成汇算多退或少缴税款”的，经纳税人主动或经税务机关提醒后及时改正的，税务机关可以按照“首违不罚”原则免予处罚。

(责编：王连香、吕骞)
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