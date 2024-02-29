人民网记者 任妍 车柯蒙

乡村绿道 万亩菜园。进入四川省岳池县乔家镇，远远看见一个巨大的绿色路牌——岳池县蔬菜产业示范带。

“财政部门的支持非常关键。以前，镇里的耕地是一家一户小块小块的，后来县财政投入资金7300余万元，改善水电路讯等基础设施，集中开展高标准农田改造。土地调型后变成了大片大片的，更便于机械化操作了。”乔家镇人大主席杨倩说，乔家镇一直有种植蔬菜的传统，蔬菜产业核心区有3000亩，涉及5个村，全镇8581户村民中有3672户以加盟等方式种植蔬菜，具有一定规模的业主有十七八个。

财政政策是国家宏观调控的重要手段。2023年，我国加大财政宏观调控力度，实施积极的财政政策，促进经济回升向好。全年财政收入保持恢复性增长态势，财政支出持续加力，减税降费、专项债券等政策效能充分发挥。

新的一年，财政政策如何发力？财政部部长蓝佛安曾接受媒体采访时表示，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。

财政支出持续加力 重点领域保障有力

2023年全国一般公共预算支出达27.46万亿元，增长5.4%。其中，社会保障和就业支出增长8.9%，教育支出增长4.5%，科技支出增长7.9%，农林水支出增长6.5%……

过去一年，财政支出方面持续加力，重点领域保障有力，确保每一笔资金用在刀刃上、紧要处。

国家实验室体系加快形成，大科学装置加速布局建设，神舟十七号成功发射，C919大飞机实现商飞，人工智能、量子科技、生物制造等领域一大批创新成果相继涌现，这些成果的背后，离不开中央一系列政策的支持和财力的有力保障。

财政部副部长王东伟在国新办发布会上表示，2024年，财政部门将采取更加有力有效的举措推动以科技创新引领现代化产业体系建设，大力发展新质生产力。

在政策的取向上，要做到四个“注重”。注重强化企业创新主体地位；注重发挥需求牵引作用；注重提升产业链供应链韧性和安全水平；注重激发科研人员活力，支持推进高校和科研院所薪酬制度改革试点，加快推进职务科技成果所有权或长期使用权改革试点，充分调动科研人员的积极性、创造力。

在经费使用上，要着力深化财政科技经费分配使用机制改革，要做到“四强”。一是强基础。加大基础研究、应用基础研究和前沿研究的投入力度，支持提升原始创新能力；二是强攻关。大力支持保障打赢关键核心技术攻坚战，支持布局一批国家科技重大项目，加快抢占科技制高点；三是强力量。以国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业为重点，支持强化国家战略科技力量；四是强效能。加强项目、资金、人才、基地创新资源的统筹，全面加强绩效管理，着力提升科技资金的使用效果。

粮食安全是“国之大者”。在支持粮食生产、保障粮食安全方面，财政部国库司司长李先忠在国新办发布会上表示，2024年，中央财政将适当提高高标准农田建设的中央和省级投资补助水平，持续支持种业振兴行动和农机装备补短板行动，以及农业社会化服务，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，完善多元化的投入机制，同时强化对资金使用和政策落实的监督，更好保障国家粮食安全。

进一步深化税制改革 落实好结构性减税降费政策

“去年，受海外订单波动影响，公司生产线一度处于半停工状态。多亏税务部门利用税收大数据帮我们对接上下游企业，公司又享受到税费优惠减免40多万元，顺利渡过了难关。前段时间，我们修缮了厂房，引进了新型技能人才，新的一年干劲更足了。”河北天骏地毯有限公司负责人王增区说。

优化完善小微企业和个体工商户所得税政策，继续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策……2023年，我国新增减税降费及退税缓费22289.9亿元。

中央经济工作会议中提出，要谋划新一轮财税体制改革，这一部署备受关注，将如何推进？

财政部税政司司长贾荣鄂在国新办发布会上表示，2024年，将进一步深化税制改革，以推动高质量发展、维护市场统一、促进社会公平、推进中国式现代化为目标，完善税收制度，优化税制结构，健全地方税和直接税体系，推进更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

贾荣鄂表示，在健全地方税体系方面，要培育地方税源，扩大地方财力，合理配置地方税权，理顺税费关系，逐步建立规范、稳定、可持续的地方税体系；着力推进消费税改革，稳步推进后移消费税征收环节。在健全直接税体系方面，要着力健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，逐步提高直接税比重；研究完善综合与分类相结合的个人所得税制度。

适度加力、提质增效 巩固增强经济回升向好态势

好政策重在落实，新的一年具体怎么干？

中央经济工作会议提出，要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策要适度加力、提质增效。

王东伟表示，所谓适度加力，主要是四点：一是保持适当的支出强度，释放积极的信号；二是合理安排政府投资规模，发挥好政府投资的带动放大效应；三是加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；四是优化调整税费政策，提高政策的精准性、针对性、有效性。

所谓提质增效，就是要在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同这六个方面下功夫，大力推进财政管理的科学化、标准化、规范化、法治化，要把钱用在刀刃上、关键处，把同样的钱花出更大成效，实现更高效益。

“2024年，将重点主要做好七个方面的工作，实际是‘七个着力’。”王东伟表示，一是着力支持加快现代化产业体系建设；二是着力扩大国内需求；三是着力持续深入实施科教兴国战略；四是着力支持保障和改善民生；五是着力支持推动乡村全面振兴；六是着力推进城乡区域发展；七是着力支持加强生态文明建设。

王东伟表示，下一步，财政部将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破、统筹扩大内需和供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和推进乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，加大财政宏观调控力度，实施好积极的财政政策，巩固和增强经济回升向好态势。

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(责编：王连香、吕骞)

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