欧阳易佳

华南南部及云南南部早稻处于播种育秧阶段，海南大部早稻处于移栽至拔节期；广西西部春玉米处于播种出苗期，部分进入三叶期；西南地区马铃薯已陆续开始播种；宁夏等地春小麦开始零星播种……日前，我国大部分地区进入春耕阶段，各地气象部门提前筹划部署，加强灾害性天气监测预报预警，做实做细春耕春播气象服务。

国家气候中心预测，今年春耕春播期间气象条件总体较好，未来一周，华南中南部和西南地区东部多晴雨相间天气，气象条件总体适宜早稻播种及秧苗生长。近日，中央气象台发布首期《春耕春播气象服务专报》，全国春耕春播气象服务全面启动。

春耕备耕赶春早，不误农事不误春。在湖北，气象、农业农村、水利等部门联合印发《防范极端天气风险 全力夺取2024年农业丰收预案》，综合研判厄尔尼诺对春耕春播的影响，分区域、分时段、分灾种做好应对预案。“综合上一轮雨雪过程的一些经验，我们对大棚等设施提前进行了加固。”武汉区域气候中心高级工程师刘志雄说，“对于油菜、小麦这种大田作物在雨雪之前喷施了抗冻的调节剂，在雨雪过程之后尽量排除田间的积雪，做好极端天气安全防范应对工作。”

国家气象中心生态和农业气象室副主任何亮表示，江南、华南春播区气温接近常年或偏高，降水接近常年或偏多，利于库塘蓄水及春播作物生长，但江南中东部、华南北部早稻播种育秧期出现阶段性低温阴雨天气的风险高。

气象专家建议，华南南部抓住晴好天气及时开展旱稻播种育秧工作；华南西部气温偏低、雨日较多，注意防范阶段性低温阴雨寡照；华南北部地区应抓住降水有利时机做好库塘蓄水，以满足春播用水需求。

人勤春来早，春耕备耕忙。在海南，农户们忙着将一束束嫩绿的秧苗插入水田中，气象专家深入田间地头，使用多光谱无人机对早稻种植区开展大范围对地观测，系统开展分区域、分时段、分发育期的精细化气象服务。海南昌江县七叉镇重合村村民符早告诉记者：“今年我种了9亩田，农闲之余刷刷手机就能看到专家发来春耕春播农事建议，提前知道气象信息，我对今年的丰收更有信心了。”

眼下正值广东早稻育秧时节，今年广东集中化育秧面积超200万亩。在梅州市梅县区，气象局强化春耕春播服务，通过微信群、乡镇气象服务站、农村气象预警大喇叭、电视、电子显示屏等渠道向农户发布天气实况、天气预报预警以及气象防灾减灾措施等信息。

今春以来，广西出现了多次寒潮天气，对冬种农作物造成了一定影响。为做好农业气象灾害风险预警，广西壮族自治区气象局通过广西突发事件预警信息发布系统开展农业气象灾害风险预警信息靶向发布，进一步扩大气象为农直通式服务覆盖面，针对不同新型农业经营主体、种植养殖大户、合作社等用户进行精准提醒。

广西壮族自治区农业农村厅相关负责人表示，下一步，将坚持稳面积、提单产两手发力，严格落实粮食安全党政同责，组织各地加快推进春耕生产，加强春耕生产指导服务，做好春耕所需农资储备调配，科学抓好农业防灾减灾。

“当前雨水节气已过，春耕开始从南到北大面积展开，不误农时推进春耕、春种工作，确保春耕生产开好局起好步，对于确保今年粮食稳产丰产具有十分重要的意义。”中国宏观经济研究院国土地区所综合研究室主任贾若祥说，“一分耕耘，一分收获，要想有好的收获，必须采取科学手段，因区施策、因类施策，多措并举做好春耕、春种、春管工作。”

科技加持让农业气象服务更加精细。据悉，国家气象中心将加强国省联动和部门互动，分区域、分作物、分灾种做好农业气象灾害风险预警服务，适时发布春季霜冻害、干旱、干热风等农业气象灾害风险预警，进一步细化和完善连阴雨、高温热害等农业气象灾害标准。此外，今年新增风灾、寒害等12类农业气象灾害1天至10天智能网格预报产品，让农业气象影响预报更加精细。（实习生陈旭对此文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

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