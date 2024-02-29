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水利部公布第八届水利青年科技英才人选

2024年02月29日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （欧阳易佳）水利高质量发展关键在人才，日前，水利部公布第八届水利青年科技英才名单，确定王智源等20人为第八届水利青年科技英才。

水利部相关负责人表示，科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，要围绕推动新阶段水利高质量发展的需求加快选拔培养青年科技人才，让水利事业激励水利人才，让水利人才成就水利事业。

该负责人表示，各有关单位要切实加强入选英才的使用和培养，在团队建设、科研条件、经费支持、学习交流以及待遇保障等方面给予支持。要在重大科研项目、重大规划编制和重大工程建设中为他们增加实践锻炼机会，支持他们“挑大梁”“当主角”。

“水利青年科技英才”是水利部授予全国水利系统直接从事水利科学研究及相关专业技术工作，在科学研究、技术开发、规划设计和成果转化与推广等方面做出突出贡献的一线优秀青年科技工作者的荣誉称号。为全面贯彻科教兴国、人才强国战略，实施科学治水方针，加快培养、造就高层次专业技术人才队伍，选拔、表彰为水利事业做出突出贡献的优秀青年专业技术人才，引导水利行业青年专业技术人员健康成长，早日成才。（实习生陈旭对本文亦有贡献）

附：第八届水利青年科技英才名单（以姓氏笔画为序）

王智源

南京水利科学研究院

牛文静（女）

长江水利委员会水文局

冯楚桥

贵州水利水电勘测设计研究院

许晓亮

三峡大学

李云良

中国科学院南京地理与湖泊研究所

杨广

石河子大学

来志强

黄河水利科学研究院

宋利祥

珠江水利科学研究院

张延杰

云南滇中引水工程有限公司

张雨霆

长江科学院

陈飞

水利部水利水电规划设计总院

尚文绣（女）

黄河勘测规划设计研究院有限公司

尚毅梓

中国科学院新疆生态与地理研究所

赵春红（女）

水利部节约用水促进中心

胡挺

中国长江三峡集团有限公司

夏润亮

水利部信息中心

漆祖芳

长江设计集团有限公司

谭超

广东省水利水电科学研究院

戴江玉

南京水利科学研究院

魏征

中国水利水电科学研究院

(责编：王连香、吕骞)
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