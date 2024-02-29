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AI智能阻车系统让电梯行驶在安全线上

2024年02月29日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （焦磊）电梯作为日常生活频繁使用的出行设施，它的安全使用与我们的生活紧密相关。

随着我国电瓶车保有量不断增长，随之而来的安全问题也日益攀升。使用者为便利而将电瓶车停在住宅楼梯间等公共区域内充电，或因为害怕被盗私自搬运电瓶车乘坐电梯等存在安全隐患的行为仍屡禁不止。

近年来，电梯阻车系统在全国不断推广，成为保障电梯安全行驶的重要手段。所谓电梯阻车系统，即阻止电动车进入电梯的一套系统。在传统的电动车梯阻系统中，很多安全措施只能依靠人工操作来维护，无法全面把控每个细节，往往会出现纰漏。

随着AI及物联网技术的快速发展，如今的电瓶车阻车系统搭载了识别算法和防遮挡算法，可以准确识别新旧国标不同型号的电瓶车，识别率显著提升。如今，基于视觉AI技术的电动车阻车系统已支持准确识别电瓶入梯的现象，可有效防范此类风险。

据新再灵科技相关负责人介绍，无论电瓶车以何种方式进入电梯轿厢区域，阻车系统的相机会立即识别出电瓶车，自主发出声光告警，并主动记录异常事件图像及视频，提醒车主朋友“电瓶车禁止入内”，同时联动控制电梯门，阻止电梯关门。直至电瓶车退出电梯后，相机才会自动解控，取消电梯门打开状态，恢复电梯正常运行。

根据新再灵科技云梯大数据，截至2023年，新再灵电动车智能阻车系统已经落地全国1万余个小区，覆盖超过17万部电梯，累计触发电动车阻梯1100万次，电动车入梯语音劝阻5798万次，电动车电池入梯告警558万次，保障了出行安全。

(责编：王连香、吕骞)
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