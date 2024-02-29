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宁波海关全力保障春耕物资通关

2024年02月29日10:17 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2月27日，宁波海关快速验放了一批17.9吨的进口微量元素化肥，这批化肥在办理完通关手续后，将第一时间送至田间地头，投入紧张有序的农作生产之中。

正值春耕备耕黄金期，农资进口也在持续升温。据介绍，今年1月份，宁波海关接受申报进口化肥等春耕物资1749.4吨，货值达746.6万元。为解决春耕时节不断增长的农资需求，实现农资进口一路“绿灯”，宁波海关专设春耕物资“绿色通道”，引导企业自主选择“两步申报”“提前申报”和“预约加班”等多种便利通关模式，大力推广“汇总征税”“关税保证保险”等多元化担保政策，提高通关速度的同时，降低春耕物资进口通关成本。宁波海关还主动提前对接相关进口企业，收集企业难点、痛点、堵点问题及个性化发展诉求，量身定做“一企一策”帮扶措施，确保农用物资顺畅通关。

(责编：王震、吕骞)
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