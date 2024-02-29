人民网北京2月29日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2月26日，广州海关依法将一批约390千克海马干移交给广东省农业农村厅，这是近年来该关移交重量最大的一批海马干。

“这批海马干大部分是广州海关在开展水上监管打私时查获的，少部分是在进境邮递渠道查获。”参与此次移交工作的海关关员介绍。

据了解，海马属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录列明的保护动物。广州海关严格履行相关要求，依法对公约禁止或限制贸易的动植物种及其制品实施监管，严厉打击非法贩卖、走私濒危物种等违法行为。

根据《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》规定，罚没非法进口、出口或者以其他方式走私的濒危野生动植物及其产品实物移交野生动植物主管部门依法处理。

近年来，广州海关在严厉打击濒危野生动植物及其制品走私的同时，高度重视后续移交处置工作，严格落实《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》相关规定要求，先后与广东省自然资源厅、农业农村厅、林业局等多家主管部门建立长效工作机制，依法将罚没的涉案物品进行分类移交处理。

(责编：王震、吕骞)

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