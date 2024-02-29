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证监会就中金所采取纪律处分措施答记者问

2024年02月29日10:30 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，中金所对一家私募基金管理有限公司及其实际控制人未按规定申报实际控制关系账户，采用高频交易方式，在股指期货上超交易限额交易采取纪律处分措施。28日，证监会新闻发言人就此答记者问。

证监会新闻发言人表示，中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的行为采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。证监会始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。下一步，证监会将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强监管，切实保障市场平稳健康运行。

(责编：王震、吕骞)
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