人民网北京2月29日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2月29日，全国反垄断工作会议在广东东莞召开。

会议指出，2023年市场监管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强重点领域反垄断监管执法，扎实做好经营者集中审查，深入推进公平竞争政策实施，加快健全反垄断法规体系，加强反垄断国际合作交流，在维护公平竞争市场秩序、建设全国统一大市场、推动高质量发展方面取得显著成效。全年共查处垄断协议、滥用市场支配地位案件27件，罚没金额21.63亿元；查处滥用行政权力排除、限制竞争案件39件；审结经营者集中797件，为优化公平竞争市场环境、促进产业优化升级、推动经济回升向好作出了积极贡献。

会议强调，要围绕讲政治、强监管、促发展、保安全工作总思路，紧扣高质量发展这一首要任务，聚焦加快建设全国统一大市场这个重点，做好2024年反垄断工作，进一步强化竞争政策基础地位，创新反垄断监管方式、提升监管效能。深入开展整治市场分割、地方保护突出问题，维护公平竞争市场秩序专项行动。纵深推进民生领域反垄断执法专项行动。切实做好互联网平台反垄断监管，促进平台经济有序竞争创新发展。持续提升经营者集中审查质效，增强经济活跃度，促进要素资源合理流动和高效配置。提升公平竞争治理能力，全面落实公平竞争审查制度，健全反垄断制度规则，促进企业合规，激发市场活力，支持各类经营主体平等参与市场竞争。加强重点领域和区域市场竞争状况评估。强化全社会公平竞争理念，推进反垄断国际交流和务实合作。加强反垄断监管执法队伍建设，深化行风建设，做到严格规范公正文明执法，为构建新发展格局、推动高质量发展作出新贡献。

(责编：杨曦、吕骞)

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