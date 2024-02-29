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民航局：春节以来国际客运航班恢复至疫情前70.7%

2024年02月29日12:44 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者王连香）今日，中国民航局举行2月例行新闻发布会，介绍《新时代新征程谱写交通强国民航新篇章行动纲要》、2023全国两会民航建议提案完成情况。会上，民航局运行监控中心副主任戴军介绍，春运以来，我国国际定期客运航班稳步恢复。其中，春节以来，2月12日至18日，中外航空公司执行国际定期客运航班5389班（每个往返记为1班），恢复至疫情前70.7%，涉及“一带一路”国家航班占比74.2%。

目前，国际定期客运航班共通航64个国家，其中“一带一路”国家48个，占比75%。新加坡、澳大利亚、阿联酋、英国、意大利、新西兰、土耳其、卡塔尔、埃及和孟加拉等22个国家航班量已超过疫情前水平，新增科威特、卢森堡、坦桑尼亚、塞尔维亚、巴布亚新几内亚5个通航国家。中美航班方面，自3月31日起，中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班。

下一步，民航局将继续加大资源供给，进一步优化审批程序，支持中外航空公司根据市场需求及时增加运力投入，继续做好对航空公司国际航线航班的保障和执行监测，持续推进国际航班恢复，更好满足人员往来需要。

(责编：王连香、吕骞)
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